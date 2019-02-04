العنبري: لقب الدوري حق مشروع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:عصام هجو

أكد المدرب عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة اكتمال جاهزية فريقه لمواجهة الظفرة في أولى مباريات الدور الثاني غداً الثلاثاء، وقال «لن تكون مباراة سهلة أمام فريق تطور كثيرا في الأسابيع الأخيرة من الدور الأول».

وارجع العنبري ضعف التهديف في الوديات إلى عدم اللعب بالتشكيلة الأساسية في المباريات، وقال «كنا نسعى لدعم الفريق بلاعب يكون أساسياً، ولكن لم نوفق وأغلب الأندية تمسكت بلاعبيها»، وتابع: «ثقتي في اللاعبين الحاليين كبيرة ومجموعتنا جيدة وأغلب الأندية وجدت صعوبات في إبرام تعاقدات جديدة».

وعن الإياب قال «الدور الثاني يتألف من 13 جولة وصعب جداً أن نقول طريقنا سالك وأصبحنا مطالبين بالفوز على ملعبنا وخارج ملعبنا وأتمنى ان يستمر اللاعبون بنفس العطاء وكل تفكيرنا في مركز متقدم ونسعى للمنافسة بقوة على اللقب».

وكانت جماهير الشارقة قد علقت لافتة على ملعب استاد خالد بن محمد شاهدها اللاعبون خلال التدريبات حملت عبارة «لنصنع معا موسماً للتاريخ».

ويذكر ان اللافتة التي علقت في الملعب في الدور الأول حملت عبارة «خلف الملك أوفى جمهور».