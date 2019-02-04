ختام «ﺑﻼﺗﻔﻮرم 09» الخيري في الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة بكر المحاسنة

اختتمت مساء أمس الأول فعاليات معرض «ﺑﻼﺗﻔﻮرم 09» الخيري اﻟﺴﻨﻮي، والذي أقيم في حي الرميلة باﻟﻔﺠﻴﺮة برعاية الشيخة شمسة بنت حمد الشرقي مؤسِسة المعرض.

شهد المعرض إقبالاً من الجمهور في تجربة رائدة للتسوق والاستمتاع بالأجواء الجميلة التي تخللتها بعض البرامج من حوارات وجناح لعرض الأزياء في الهواء الطلق.

لاقت منصة المتحدثين من خلال الجلسات الحوارية والنقاشية نجاحاً بمشاركة رائدات أعمال إماراتيات تحدثن عن تجاربهن في عالم التواصل الاجتماعي والأعمال، منهن تيم الفلاسي ومثايل العلي ومريم الياسي، بالإضافة إلى الإعلامية لجين عمران والتي تحدثت عن تجربتها، كما شارك في المعرض ولأول مرة متحدث رجل وهو مانويل أرنو رئيس تحرير مجلة فوج العربية.

وأعربت الشيخة شمسة بنت حمد الشرقي عن شكرها لكل المشاركين والداعمين والجمهور الذين ساهموا في إنجاح المعرض وتحقيق أهدافه. وقالت «أود اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻣﺘﻨﺎﻧﻲ وﺗﻘﺪﻳﺮي للمشاركين، وﻟﻄﺎﻟﻤﺎ آﻣﻨﺖ ﺑﻤﺪى أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي ودوره ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وأصبح المعرض ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ما ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﺼﺪر ﻓﺨﺮ واﻋﺘﺰاز ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻲ».