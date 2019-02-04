أنصار الله" تستهدف قوات يمنية في عسير بعملية مشتركة لسلاح الجو والمدفعية

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القاهرة —سبوتنيك.وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" أن وحدتي سلاح الجو المسير والمدفعية التابعتين للجماعة نفذتا عملية مشتركة، استهدفت تجمعات للجيش اليمني في منطقة مجازة الغربية في عسير.
© AP Photo / Kamran Jebreili
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير / كانون الثاني من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 في المئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
وتوصل الطرفان الحكومة اليمنية و"الحوثيين" في ديسمبر/كانون الأول الماضي لجملة من الاتفاقات شملت وقف إطلاق للنار في محافظة الحديدة غربي البلاد وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين، ويتبادل الطرفان بشكل متكرر الاتهامات بانتهاك الاتفاق.
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