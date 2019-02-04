رسالة من العاهل السعودي "باسم شعب وحكومة المملكة"

وأرسل الملك سلمان رسالة تهنئة إلى رئيس سريلانكا الديمقراطية، سيريسنا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطنى لبلاده، حسب وكالة الأنباء السعودية. وأعرب الملك سلمان باسمه "واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس سيريسنا، ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق اطراد التقدم والازدهار". واتبع ولي العهد محمد بن سلمان رسالة الملك ببرقية أخرى منه لرئيس سريلانكا، أكد فيها تمنيه الصحة والسعادة للرئيس.

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