شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الرئيس الروسى للشرق الأوسط يتوجه إلى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوجدانوف توجه إلى العراق في زيارة عمل تستغرق يومين. وتأتي زيارة بوجدانوف للعراق بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيته إبقاء قوات بلاده في العراق بهدف مراقبة نشاط إيران..حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد.

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