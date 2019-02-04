"الحوثيون" ينفذون عملية عسكرية ضد تجمعات الجيش اليمني في عسير

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله"، اليوم الأحد 3 فبراير/ شباط، أن وحدتي سلاح الجو المسير والمدفعية التابعتين للجماعة نفذتا عملية مشتركة، استهدفت تجمعات للجيش اليمني في منطقة مجازة الغربية في عسير.

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ولم تورد "المسيرة" تفاصيل عن عملية القصف المدفعي المسنود بالطائرات المسيرة.

وتستخدم جماعة "أنصار الله"، الطائرات المسيرة في تصحيح نيران المدفعية، عبر الإحداثيات التي ترسلها طائرات الاستطلاع.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس / آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير / كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 في المئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

وتوصل الطرفان الحكومة اليمنية و"الحوثيين" في ديسمبر / كانون الأول الماضي لجملة من الاتفاقات شملت وقف إطلاق للنار في محافظة الحديدة غربي البلاد وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين، ويتبادل الطرفان بشكل متكرر الاتهامات بانتهاك الاتفاق.