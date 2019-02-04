الرئيس اليمني يصدر قرارا جديدا بشأن الانتخابات والاستفتاء

القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض وعدن، تضمن المرسوم الرئاسي، اعتبار كل ما صدر عن "الحوثيين" من تغييرات في اللجنة معدومة ولا يترتب عليها أي آثار قانونية، لصدورها من أشكال ومسميات غاصبه لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها، واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

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كما تضمن المرسوم بأن على مجلس القضاء الأعلى التحقيق مع القضاة، الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن "الحوثيين"، وأن يكلف النائب العام بإجراء التحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة".

ويأتي التوجيه الرئاسي بعد يومين من إعلان جماعة أنصار الله "الحوثيين" عزمها إجراء انتخابات نيابية تكميلية لملء الدوائر الشاغرة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس / آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير / كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 في المئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

وتوصل الطرفان الحكومة اليمنية و"الحوثيين" في ديسمبر / كانون الأول الماضي لجملة من الاتفاقات شملت وقف إطلاق للنار في محافظة الحديدة غربي البلاد وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين، ويتبادل الطرفان بشكل متكرر الاتهامات بانتهاك الاتفاق.