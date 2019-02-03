شكرا لقرائتكم خبر عن ملحقية المملكة بـ«كاليفورنيا» تحذر المبتعثين: أمطار وعواصف تضرب الولاية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت الملحقية الثقافية للمملكة، في الولايات المتحدة الأمريكية، تحذيراً للطلاب المبتعثين من التقلبات الجوية في ولاية كاليفورنيا والتوقعات التي تشير لتعرضها لعواصف وأمطار.

وناشدت الملحقية، الطلاب بتوخي الحيطة والحذر واتباع أنظمة وتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية بالولاية، وكذلك آخر الأخبار وتطورات الطقس في وسائل الإعلام.

وأضافت في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن التواصل مع القنصلية العامة بلوس أنجلوس على الأرقام: 3108956642، 3108776062، أو قسم شؤون الرعايا في السفارة رقم: 2023423800، لغير أوقات الدوام الرسمي: 202 – 746 – 3555، 202 – 746 – 2888، كما يمكن التواصل مع طوارئ الملحقية رقم: 571 – 379 – 6080 في حالة أي استفسار أو طلب المساعدة.