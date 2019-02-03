شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح عقوبة مخالفة النزول أو ركوب المركبة أثناء سيرها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذَّرت الإدارة العامة للمرور من خطورة النزول أو ركوب المركبة أثناء سیر المركبات، مؤكدةً أن ذلك يُعد مخالفة مرورية مستوجب العقوبة. وأوضحت إدارة المرور أن الغرامة المالية لهذه المخالفة لا تقل عن 1000 ریال، ولا تزيد على 2000 ریال لعدد من المخالفات ضمن جدول المخالفات الجديد الذي بدأ تطبیقه في نوفمبر من العام الماضي، وكان من بینھا النزول أو الركوب أثناء سیر المركبات.

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