شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد خيالي.. «الدمام» من قمرة طائرة ليلاً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الدمام:

وثَّق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أجواء حاضرة الدمام ليلاً، حيث تم التقاط المقطع من الأجواء فيما بدت المدينة في أبهى حلة.

وظهر خلال المقطع الطرقات والمخططات السكنية، وكورنيش الدمام والواجهة البحرية، المضيئة بأنوار المصابيح، وكأنها تشبه النجوم في السماء.

يُشار إلى أن مدينة الدمام هي العاصمة الإقليمية للمنطقة الشرقية، وتشتهر بصيد الأسماك وجمال الشواطئ، وهي الوجهة الأولى المفضلة للسياح من معظم أرجاء المملكة.