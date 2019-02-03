شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء حاسم من أمانة الجوف بحق «موظف التغريدة المثيرة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الجوف:

أوضح أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي المحفوظ، أنه تم إصدار لفت نظر للموظف المسؤول عما تم نشره عبر حساب الأمانة الرسمي في “تويتر”، التي لا تمت لعملها بصلة بعد التحقق من إهماله.

وأشار الغامدي إلى أنه لا يمكن التغاضي عن نشر أي مواد غير رسمية عبر حساب الأمانة الرسمي.

جاء ذلك بعد قيام أحد موظفي الأمانة بكتابة تغريدة على الحساب الرسمي قال خلالها: “الزبيدي هو اتجه لبتروس شاطرين يا هلال، مبروك الدوري”.