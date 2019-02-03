الان تتابع مصرع “علماء فضاء” إيرانيين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، الأحد، أن حريقا نشب في مركز أبحاث الفضاء في البلاد، ما أسفر عن مقتل 3 علماء.

ونقلت الوكالة عن وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، قوله إن 3 باحثين لقوا حتفهم “بسبب حريق في أحد مباني مركز أبحاث الفضاء، دون أن يتحدث عن أسباب اندلاع الحريق.

وتعتزم إيران إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، رغم انتقادات الولايات المتحدة بأن عمليات الإطلاق تفيد برنامج الصواريخ الباليستية التي تثير قلق الغرب.