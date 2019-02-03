برقم قياسي غير مسبوق... السعودية تفوز بلقب "أكبر مسابقة في العالم"

وحضر الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى، الذي أقيم اليوم الأحد، بمقر المهرجان في ملهم.

وكرم وزير الداخلية السعودي الفائزين بالمسابقة في فئات الصقور بجوائز تجاوزت قيمتها 17 مليون ريال سعودي.

© Sputnik . Mohamed Abo Suheer مهرجان الملك عبد العزيز للصقور

وسلمت ممثلة موسوعة "غينيس" سوباسي جيمسي، مدير نادي الصقور السعودي حسام الحزيمي شهادة دخول مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور إلى الموسوعة العالمية، اليوم الأحد، لتسجيل المهرجان أكبر بطولة سباق للصقور في العالم، وذلك بتسجيل عدد صقور مشاركة في سباقات الملواح (الدعو) بلغت 1723 صقرا.

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و قالت جيمسي، إن السعودية راعت معايير سباق الصقور وهو توفير جو مناسب للسباق لا يهدد الحياة المدنية، وتمتع الصقور بحالة صحية جيدة، وعدم مشاركة من هم دون سن ١٦ عاما.

ملك البطولات

تميز الصقر "مختار" بين 1723 صقرا مشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في اصطياد البطولات التي يشارك فيها بين المسابقات المختلفة من دبي مرورا بالبحرين، ووصول إلى السعودية.

© Sputnik . Mohamed Abo Suheer مهرجان الملك عبد العزيز للصقور

يقول مالكه حميد المنصوري في لقائه مع "سبوتنيك": "استطاع الصقر "مختار" من الحصول على المركز الثاني في مسابقة "حر قرناس" في الشوط الثاني من مسابقة الملواح 400 متر، قاطعا إياها خلال فترة 19 ثانية و400 جزء من الثانية".

وأضاف المنصوري: "إن هذا الفوز ليس بالأول الذي يحققه الصقر "مختار"، بل حقق عددا من الجوائز المختلفة خلال المسابقات التي شارك فيها".

© Sputnik . Mohamed Abo Suheer مهرجان الملك عبد العزيز للصقور

وتابع المنصوري: في دبي حصد المركز الأول وكانت الجائزة عبارة عن سيارة، وكذلك في سباق أبو ظبي حقق المركز الأول، وها هو اليوم يحصد المركز الثاني في سباق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.

وأشار المنصوري إلى أن هناك تنافسا شديدا بين المشاركين لا يستهان به، حيث إن جميع المتسابقين من ذوي الخبرة ومن مختلف الدول، ويملكون المعرفة والدراية الكافية في التعامل مع مثل هذه المسابقات.

المنصوري يطلق ملك البطولات © Sputnik . Mohamed Abo Suheer

المتسابقون خلال مهرجان الملك عبد العزيز للصقور © Sputnik . Mohamed Abo Suheer

المتسابقون خلال مهرجان الملك عبد العزيز للصقور © Sputnik . Mohamed Abo Suheer

المتسابقون خلال مهرجان الملك عبد العزيز للصقور © Sputnik . Mohamed Abo Suheer

مهرجان الملك عبد العزيز للصقور © Sputnik . Mohamed Abo Suheer

مهرجان الملك عبد العزيز للصقور © Sputnik . Mohamed Abo Suheer 1 / 6 © Sputnik . Mohamed Abo Suheer المنصوري يطلق ملك البطولات

من جانبه أوضح مشرف جناح الورش في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور عبدالرحمن الحربي، أن جهاز تعقب الصقور من الأدوات المهمة لدى الصقار التي تحمي الصقر من الضياع أو السرقة، ويتكون الجهاز من 500 ريشة، وكل ريشة لها رقم يتم إدخالها في شاشة الجهاز، ويتميز بأربع مسافات للتحديد، وهي القريب والبعيد والأقرب والبعيد جدا.

© Sputnik . Mohamed Abo Suheer مهرجان الملك عبد العزيز للصقور

وبين الحربي في خلال حديثه لـ"سبوتنيك" أن طريقة التعقب بالجهاز تتم بتركيب ريشة في الذيل الوسطي للطير، ومن ثم تقوم بإدخال رقم الريشة في شاشة الجهاز لتعقبه، وفي حال فقدان الصقر هناك "الحجل" وهي قطعة حديد يتم تركيبها في ساق الطير تحمل اسم الصقار ورقم جواله، فمن وجده يتواصل مع صاحب الطير من خال الحجل.

وقال الحربي: إن الجهاز يعمل عن طريق البطارية و"الإريل" يستقبل الموجات الصادرة من الريشة ويتعقبها، دون الحاجة إلى أبراج الهاتف أو أقمار صناعية.

© Sputnik . Mohamed Abo Suheer مهرجان الملك عبد العزيز للصقور

ويبدأ سعره من ألفين ريال ويصل إلى 10 الآلف ريال، وتبلغ قيمة ريشة التعقب "التيربو"2300 ريال، أما النوع الثاني فهو ريشة "آرتي" ويصل هذا النوع لمسافة 10 كيلومترات، ويبلغ سعره 1300 ريال.