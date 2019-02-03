أردوغان يكشف عن قنوات سرية للاتصال بالحكومة السورية

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وحسب "رويترز" وصف أردوغان الأسد بأنه "إرهابي"، وقال عدة مرات خلال الحرب الدائرة منذ ثماني سنوات بسوريا إنه "يجب تنحي الأسد".

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في ديسمبر كانون الأول إن تركيا ودولا أخرى ستفكر في العمل مع الأسد إذا فاز في انتخابات ديمقراطية وقال الشهر الماضي إن أنقرة على اتصال غير مباشر مع دمشق عن طريق روسيا وإيران.

وقال أردوغان اليوم الأحد أن تركيا كان لها أيضا اتصالات مباشرة مع الحكومة السورية.

وقال في مقابلة مع محطة (تي.أر.تي) إن "السياسة الخارجية مع سوريا مستمرة على مستوى منخفض". وأضاف أن أجهزة المخابرات تعمل بشكل مختلف عن الزعماء السياسيين.

وتابع أن "الزعماء قد لا يتواصلون. ولكن أجهزة المخابرات يمكنها التواصل لمصلحتها. حتى إذا كان لديك عدو فعليك عدم قطع العلاقات. فربما تحتاجه فيما بعد".