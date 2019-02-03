محكمة مصرية تجدد حبس نجلة القرضاوي لتكمل 600 يوم احتجاز

إسطنبول/ الخليج 365

جددت محكمة مصرية، حبس علا ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وزوجها حسام خلف 45 يومًا، للمرة الـ13 ليكملا 600 يوم من الحبس الاحتياطي.

جاء ذلك في بيان لهيئة الدفاع عن علا (57 عامًا)، وزوجها حسام (59 عامًا) القيادي بحزب "الوسط" (معارض)، نقلته حملة "الحرية لعلا وحسام" (حقوقية إلكترونية تهتم بقضيتهما)، عبر صفحتها على "فيسبوك"، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من سلطات مصر بشأنه.

وأوضح البيان أن محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة جنوبي القاهرة، قررت الأحد، تجديد حبس علا وحسام، 45 يومًا، للمرة الـ 13على ذمة القضية، ليكملا 600 يوم من الحبس الاحتياطي.

وطالبت عائلة ابنة القرضاوي، وفق البيان ذاته، الحكومة المصرية بنقل "علا إلى المستشفى وتوفير الرعاية الطبية الكاملة، والإفراج الفوري دون شروط عنها وزوجها حسام".

وفي يونيو/حزيران 2017، أوقفت السلطات المصرية، علا وحسام، إثر اتهامهما بـ"الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون (تقصد جماعة الإخوان)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة"، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري.

وتلك التهم سبق أن نفاها الاثنان وهيئة الدفاع عنهما.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول الحالة الصحية لعلا القرضاوي أو زوجها‘ غير أنها اعتادت التأكيد على أنها تقدم كافة الرعاية الصحية لكل السجناء دون تمييز.‎