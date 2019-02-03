الجارالله يجتمع باعضاء مبادرات مجتمعية بيئية

الخليج - أيوب الغامدي

اجتمع سعادة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي اليوم الاحد ٢٨/جمادى الأولى(٠٥)/١٤٤٠هـ الموافق ٠٣/فبراير(٠٢)/٢٠١٩م بعدد من أصحاب المبادرات المجتمعية في مجالات البيئة .

حضر الاجتماع مدير إدارة البيئة في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس تركي بن عالي الحميدي ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ .

والتقى الجار الله مجموعة من أهالي شرق جده المهتمين بالزراعة والتشجير والذين كونو جمعيةتحت التأسيس باسم (جمعية شرق جده الزراعيه )والتي تهدف الى نشر ثقافة التشجير لجميع أفراد المجتمع والمشاركة مع الجهات الحكومية و القطاع الخاص في مبادرات التشجير والتي تحدث عنها الأستاذ:

أيوب بن الشيبه

كما تحدث خلال الاجتماع الاستاذ سعيد محمد حمود السهيمي صاحب مبادرة سعيد السهيمي لزراعة السدر وهي مبادرة فردية انطلقت في يناير ٢٠١٨ م بعنوان شجرة لكل بيت والتي تطوع بها سكان مدينة جدة والحرازات خاصة في شرق جدة .

وفي ختام الاجتماع تحدث الاستاذ ربحي وصفي سكيك عن فعالية” العمق علينا” وهي الشق البحري من البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامه تحت شعار بيئتي علم اخضر .. وطن اخضر والتي تعنى بتنظيف اعماق الواجهة البحرية الجديدة من المخلفات البشرية والصناعية التي تراكمت عبر سنوات ودمرت البيئة المرجانية الحاضنة للأسماك وكذلك التوعية الميدانية والإعلامية بأضرار الثلوث البلاستيكي للشواطئ.