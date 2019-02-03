الأرصاد تُنبه: موجة باردة تضرب هذه المناطق ابتداءً من الغد

صحيفة الخليج الالكترونية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل «الطائف- تربة- المويه- رنية- ظلم – الخرمة- ميسان- بني سعد- والأجزاء المجاورة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المطرية تبدأ من الساعة 12 ظهر اليوم، وتستمر حتى الواحدة من صباح غدٍ الاثنين.

من جهتها، دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، ومنها النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول.

ونبهت الهيئة لاستمرار هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة الرياض، وتشمل مدينة الرياض والدوادمي والقويعية والمزاحمية.

وتبدأ الحالة الجوية عند الساعة 10:40 صباحا، وتنتهي بحلول الساعة الرابعة عصرا.

كما تبدأ الحالة الجوية على حوطة بني تميم والخرج والحريق والدلم والأجزاء المجاورة عند الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في الرابعة عصرا.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار هطول الأمطار الرعدية على المنطقة الشرقية، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ، تشمل الدمام والظهران وبقيق والأحساء والقطيف والأجزاء المجاورة.

وتبدأ الحالة من العاشرة صباحًا وحتى الخامسة من مساء اليوم.

ونبهت الهيئة لهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران وتشمل: نجران وحبونا.

وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة ظهرا، وتنتهي بحلول الثامنة مساء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات الباحة، وعسير، وجازان ونجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة .

كما توقعت هيئة الأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس، غدًا الأحد، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد: إن الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، فيما يكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت الهيئة، أن الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 20-45 كم/ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر.