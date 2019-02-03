برلمان مصر: التعديلات الدستورية المقترحة تشمل مد الرئاسة لـ6 سنوات

القاهرة / الخليج 365

أعلن مجلس النواب (البرلمان) المصري، مساء الأحد، بنود التعديلات المقترحة لتعديل الدستور، وجاء على رأسها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4.

وفي وقت سابق اليوم سلّم عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الاغلبية البرلمانية، مجلس النواب طلبا لتعديل الدستور الصادر قبل 5 سنوات.

وقال المجلس، في بيان اليوم، أن اللجنة العامة في مجلس النواب اجتمعت برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، واستعرضت الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس (596) بشأن تعديل بعض مواد الدستور.

وأشار البيان إلى أن التعديلات وُزعت على جميع النواب أعضاء اللجنة العامة.

ونقل البيان كلمة عبد العال خلال الاجتماع التي أكد فيها حاجة بعض النصوص الدستورية للمراجعة، دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور.

واستعرض عبد العال أهم المبادئ التي يقوم عليها التعديل، ومنها: "معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية (مادة 140)؛ لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماما".

يتبع//