بابا الفاتيكان يصل الإمارات

أبو ظبي/ الخليج 365

وصل بابا الفاتيكان فرانسيس، مساء الأحد، العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، في زيارة هي الأولى من نوعها لرأس الكنيسة الكاثوليكية لمنطقة الخليج.

ووفق وسائل إعلام محلية، وصل البابا أبو ظبي، في زيارة تستمر 3 أيام يتخللها مشاركته في لقاء حول حوار الأديان، وقمة مع شيخ الأزهر أحمد الطيب في خامس لقاء بينهما خلال نحو 3 سنوات.

وفي وقت سابق اليوم، دعا البابا إلى إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن، قائلا إنّ " صرخات الأطفال والآباء في اليمن ترتفع إلى الله"، حسب وكالة "أسوشيتيد برس".

وتعد الإمارات طرفا أساسيا في التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يخوض حربا في اليمن ضد الحوثيين.

وأدت تلك الحرب إلى أن تشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، في مقدمتها انتشار المجاعة.

وبزيارته للإمارات، سيصبح فرانسيس، أول بابا للفاتيكان يزور منطقة الخليج.