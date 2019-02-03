التحالف الدولي: قصفنا موقعا للنظام السوري "دفاعا عن النفس"

واشنطن/ الخليج 365
قال المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة "داعش" العقيد شون ريان، إن قصف قوات التحالف لموقع عسكري للنظام السوري، السبت، "كان دفاعا عن النفس".
وأمس السبت، نقلت وكالة الأنباء التابعة للنظام (سانا) عن متحدث عسكري، لم تسمه، أن طائرات تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، قصفت في وقت متأخر من مساء السبت، موقعا عسكريا لقوات النظام في ريف مدينة البوكمال شرقي البلاد.
وأوضح "شون" في تصريحات نقلتها، وسائل إعلام أمريكية، الأحد، أن قوات التحالف تعرضت لإطلاق نار من موقع للنظام في الضفة الغربية لنهر الفرات.
وأضاف أن قواتهم ردت على مصادر النيران "دفاعا عن النفس"، وأسفر القصف عن إصابة اثنين من قوات النظام.
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