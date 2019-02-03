4 مواطنين يكسرون سور حديدي خاص بمشروع “الثروة المعدنية” في الجموم

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، القبض على 4 مواطنين أقدموا على تكسير سور حديدي لمشروع يختص بالثروة المعدنية في محافظة الجموم. وأوضحت الإمارة في بيان لها أن شرطة محافظة الجموم تمكنت من القبض على 4 مواطنين قاموا بتكسير سور حديدي لمشروع يختص بالثروة المعدنية، مشيرةً إلى أنه تمت إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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