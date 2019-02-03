شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق»: اليوم بداية أول موسم «بذرة الست».. وهذه مميزاته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الدكتور خالد صالح الزعاق، الخبير في الطقس والمناخ، أن يكون اليوم الأحد، هو أول موسم بذرة الست.

وقال الزعاق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إنها ستة أيام صالحة لزراعة جميع أنواع الحبوب والخضروات”.

وأضاف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن هذا الموسم ينقسم إلى ثلاثة أيام من آخر الشبط، وثلاثة أيام من أول العقارب”.