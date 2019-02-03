شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة مؤسفة.. ولي أمر وابناه يعتدون على «معلم» أمام طلابه في بيشة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - بيشة:

واقعة مؤسفة شهدتها محافظة بيشة، صباح اليوم الأحد، عندما اعتدى ولي أمر طالب واثنان من أبنائه، على معلم بمدرسة الفاروق الابتدائية أثناء أداء عمله داخل الفصل وأمام أنظار طلابه.

ونُقل المعلم على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تتابع إدارة تعليم بيشة” القضية، وشكَّلت لجنة عاجلة للوقوف على حيثياتها، كما تحقق الجهات الأمنية في الواقعة.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ”تعليم بيشة” ناجي بن عايش السبيعي؛ أنه عند الساعة الثامنة وعشر دقائق من صباح اليوم الأحد، تسلل ولي أمر واثنان من أبنائه إلى مدرسة الفاروق الابتدائية، حيث قام أحد الأبناء بالاعتداء على أحد معلمي المدرسة في فصله وفي أثناء تأدية عمله بحجة قيام المعلم بضرب أخيه في الصف الثالث الابتدائي.

وأضاف: “أبلغ قائد المدرسة الدوريات الأمنية التي حضرت سريعاً وألقت القبض على ولي الأمر وأحد أبنائه ويجري البحث عن الابن الآخر (المعتدي) الذي فرّ هارباً؛ حيث تولت الجهات الأمنية القضية وفق المتبع نظاماً، فيما تم نقل المعلم إلى مستشفى الملك عبدالله للاطمئنان عليه.

وأشار “السبيعي”؛ إلى أن مدير “تعليم بيشة” نايف سلطان الهاجري، وجّه بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على حيثيات ما حدث ورفع تقرير بذلك.