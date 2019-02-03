وفاة مسؤول عسكري يمني أصيب في هجوم للحوثيين بطائرة مسيرة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - لقطة من فيديو لإجلاء مصابين بعد هجوم بواسطة طائرة مسيّرة على قاعدة العند في 10 يناير 2019

أعلن وزير الدفاع اليمني معمر الإرياني أن نائب رئيس هيئة الأركان اليمني صالح الزنداني توفي الأحد متأثراً بجروح أصيب بها الشهر الماضي في هجوم بطائرة مسيّرة شنه المتمردون الحوثيون على أكبر قاعدة عسكرية في البلاد.

وكتب الإرياني على تويتر "اللواء صالح الزنداني نائب رئيس هيئة الاركان العامة يرتقي شهيدا أثناء تلقيه العلاج اثر إصابته في التفجير الإرهابي بقاعدة العند".

وكان الزنداني من بين 11 شخصا أصيبوا في هجوم بطائرة مسيّرة في 10 كانون الثاني/يناير على عرض عسكري في القاعدة الواقعة في لحج، على بعد حوالى 60 كلم شمال عدن، ثاني أكبر المدن اليمنية.

وقتل في الهجوم 7 عسكريين يمنيين موالين للحكومة بينهم مسؤول بارز في الاستخبارات.

وجاءت الضربة بعد أقل من شهر من توقيع الحكومة اليمنية والمتمرّدين الحوثيين اتفاقا خلال محادثات في السويد أثمر هدنة في مدينة الحديدة التي تعتبر ممرا رئيسيا للمساعدات لنحو 14 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة في اليمن.

وبدأت المعارك بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات اليمنية في 2014، وشهدت تصعيدا في 2015 بهروب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى السعودية مع سيطرة الحوثيين على أجزاء كبيرة من البلاد، وتدخل عسكري لتحالف بقيادة السعودية دعما للحكومة.

ومنذ ذلك الحين، قتل في الحرب نحو عشرة آلاف شخص، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، رغم أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عدد القتلى الفعلي قد يكون خمسة أضعاف ذلك.