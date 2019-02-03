شكرا لقرائتكم خبر عن "منتدى أستانا للخدمة المدنية" يعقد للمرة الأولى بالمنطقة فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد منتدى " أستانا للخدمة المدنية" للمرة الأولى بالمنطقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات. حيث يرتكز المنتدى على ثلاث محاور هم الشراكات والتواصل وبناء القدرات والتعلم من النظراء.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز فعالية الخدمة المدنية من خلال دعم جهود حكومات الدول الأعضاء، ويعقد تحت شعار "الخدمة المدنية.. التحديات والآفاق"، بمشاركة 40 دولة من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورابطة الدول المستقلة، إضافة إلى منطقة آسيان.

يشارك في المنتدى خبراء ومختصون في مجال الخدمة المدنية، وأكاديميون، من أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وأستونيا وجورجيا وكازاخستان وكوريا وقيرغيزستان وليتوانيا ومقدونيا ومولدوفا وطاجيكستان وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوزبكستان والإمارات ودول أخرى.

يستعرض المنتدى التحديات التي تواجهها الحكومات في تحولات الخدمة المدنية، وتحليل التوقعات والمعايير الخاصة بالتنمية المستقبلية، والاطلاع على أبرز التوجّهات المعاصرة حول العالم في مجال الخدمات، ويتبادل المشاركون رؤاهم حول أفضل الحلول القابلة للتطبيق، ويبحثون سبل تعزيز التعاون والشراكة.

كما يناقش المنتدى أهمية تعزيز الابتكار في مجال الخدمة المدنية، والشراكات في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهم ما حققته الدول الأعضاء في الأهداف إضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشتركة.

ويعتبر المنتدى أحد أهم الملتقيات الدولية لتبادل الخبرات والمعرفة وبناء القدرات بين الدول الأعضاء في مجال الخدمة المدنية، ويمثل منصة للاطلاع على أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، وتشجيع البحوث والدراسات النوعية بما يحقق الأهداف والخطط الوطنية ويساهم في بناء مؤسسات الدولة والنهوض بعملها.

وتكمن أهمية المنتدى من واقع التغيرات التي طرأت على بلدان جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق خلال العقود الثلاثة الماضية، والإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عاشتها، وتطوير اقتصاد السوق واحترام سيادة القانون، ما فرض حاجة للتبادل المنتظم للخبرات والمعرفة في مجال الخدمة المدنية لإيجاد أفضل الحلول والتوجهات لمزيد من التميز.

وتم تنظيم "منتدى أستانا للخدمة المدنية" لأول مرة عام 2013 بمبادرة مشتركة بين حكومة جمهورية كازاخستان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وضم حينها 25 دولة و5 منظمات دولية، ليكون بمثابة منصة متعددة الأطراف للتبادل المستمر للخبرة والمعرفة في مجال تطوير الخدمة المدنية، ومعرفة مزايا كل دولة ونقاط قوتها واستخلاص الدروس من ممارسات الدول المتقدمة وتهيئة الجيل الجديد من قيادي القطاع الحكومي.

وتركز القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة على استشراف مستقبل الحكومات، في أكبر منصة عالمية يشارك فيها قادة عالميون وصناع قرار ومنظمات وخبراء، وتحتضن 16 منتدى تناقش أهم التحديات وسبل مواجهتها.