مقتل وإصابة 11 مسلحا من "أنصار الله" بمواجهات مع الجيش اليمني

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وأبلغ مصدر عسكري يمني في تعز، وكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش اليمني استعاد تبة الرضعة وجبل الهوبين والمدرسة في منطقة الأقروض بمديرية المسراخ جنوب تعز، بعد تسلل مجموعة من مسلحي الجماعة إليها.
© REUTERS / Naif Rahma
في الأثناء، ذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" أن مقاتلي الجماعة صدوا هجوما للجيش اليمني باتجاه عدد من المواقع في جبهة الأقروض بتعز، ومحاولة تسلل في جبهة حيفان، وكبدوا المهاجمين خسائر في الأرواح والمعدات.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
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