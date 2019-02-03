إسرائيل تفصل مؤذن مسجد بسبب مشاركته في بطولة كمال أجسام

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال إبراهيم المصري مؤذن جامع الجزار في عكا إنه فصل من وظيفته بعدما شاهد مسؤولون محليون صورا له أثناء البطولة التي جرت في عام 2017.

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وأضاف المصري "لكل رياضة لباس خاص، عندك كرة القدم لها لباس خاص، عندك التنس لها لباس خاص، والسباحة لها لباس خاص، نفس الشيء رياضة كمال الأجسام لها لباس خاص" في إشارة إلى السروال القصير الذي يرتديه الرجال لهذه الرياضة

ونحو 20 في المئة من المواطنين الإسرائيليين عرب، ويشرف على المساجد وغيرها من المؤسسات الدينية غير اليهودية مسؤولون محليون يرفعون تقاريرهم لوزارة الداخلية.

وقال متحدث باسم الوزارة إن المصري "أُقيل بموجب قواعد" منظمة، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن القضية. كما رفضت إدارة المسجد التعليق وأحالت الأسئلة إلى الوزارة.

وكشف المصري أن قرار فصله، أخذه مسؤول رأى أن مشاركته في البطولة تتعارض مع وظيفته الدينية، مضيفا أن القرار اتخذ بناء على شكل الزي الرياضي فقط دون الالتفات إلى شخصه.