- 1/2
- 2/2
ووفقا لوكالة "رويترز"، قال إبراهيم المصري مؤذن جامع الجزار في عكا إنه فصل من وظيفته بعدما شاهد مسؤولون محليون صورا له أثناء البطولة التي جرت في عام 2017.
© AFP 2018 /
ونحو 20 في المئة من المواطنين الإسرائيليين عرب، ويشرف على المساجد وغيرها من المؤسسات الدينية غير اليهودية مسؤولون محليون يرفعون تقاريرهم لوزارة الداخلية.
وقال متحدث باسم الوزارة إن المصري "أُقيل بموجب قواعد" منظمة، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن القضية. كما رفضت إدارة المسجد التعليق وأحالت الأسئلة إلى الوزارة.
وكشف المصري أن قرار فصله، أخذه مسؤول رأى أن مشاركته في البطولة تتعارض مع وظيفته الدينية، مضيفا أن القرار اتخذ بناء على شكل الزي الرياضي فقط دون الالتفات إلى شخصه.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تفصل مؤذن مسجد بسبب مشاركته في بطولة كمال أجسام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.