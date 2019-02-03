الحوثيون يعلنون مهاجمة مواقع عسكرية في جيزان وإسقاط طائرة استطلاع

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم أنصار الله: "مقاتلي الجماعة شنوا عملية هجومية واسعة تركزت على قرى رقعة والصيابة والمسيال والأساسية في وادي جارة ومواقع أخرى في جيزان".

© AFP 2018 / Mohammed Huwais

وأضافت أن مقاتلي "أنصار الله" تمكنوا من إسقاط طائرة استطلاع لقوات التحالف، خلال العملية التي سبقها قصف صاروخي مكثف على القرى والمواقع السعودية

وحسب "المسيرة"، ألحقت العملية الهجومية خسائر بشرية ومادية في صفوف الجيش السعودي، واغتنمت "أنصار الله" خلالها أسلحة متنوعة، فيما أكدت أن طيران التحالف فشل في إعاقة تقدم مقاتلي الجماعة.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.