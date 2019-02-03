سفارة #المملكة لدى #أستراليا تحذر مواطنيها بولاية كوينزلاند من الفيضانات

صحيفة الخليج الالكترونية

طالبت السفارة السعودية لدى أستراليا، جميع المواطنين والمواطنات المتواجدين بولاية كوينزلاند، بتوخي الحيطة والحذر من احتمالية وقوع فيضانات في بعض المناطق التي أعلنت عنها الولاية.

وقالت السفارة ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الأحد: “تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا تنبيه جميع المواطنين والمواطنات الموجودين بولاية كوينزلاند، بتوخي الحيطة والحذر من احتمالية وقوع فيضانات في بعض المناطق التي أعلنت عنها الولاية؛ نظرًا لفتح بعض السدود بسبب تواصل الأمطار الغزيرة”.

وأضافت سفارة المملكة: “نأمل من الجميع اتباع تعليمات الحكومة الأسترالية بهذا الشأن”، مُشيرة إلى أنه عند الحاجة يمكن التواصل مباشرة مع قسم شؤون السعوديين على الرقم : 0061432257277، أو عبر الرقم الموحد لشؤون السعوديين في الخارج: 0096692003334.

جدير بالذكر أن شوارع شمال شرق أستراليا، شهدت فيضانات غير مسبوقة منذ قرن، حولت الشوارع إلى أنهار وأجبرت الآلاف على مغادرة منازلهم في شمال شرق أستراليا؛ حيث حذرت السلطات من الأعاصير ومن إمكانية هطول مزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة.