شكرا لقرائتكم خبر عن مدني الباحة يفك احتجاز مقيم في حادث انقلاب شاحنة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني عملية إنقاذ مقيم باكستاني كان محتجزاً داخل تريلا للأعلاف بعد انقلابها في عقبة الملك فهد وتعرض لإصابات خطيرة، وتولّت فرق الهلال الأحمر بالباحة تثبيت المصاب وتقديم الخدمة الإسعافية له، ونقله لمستشفى الملك خالد، فيما باشر مرور الباحة التحقيق في الحادث، وإزالة آثاره لتأمين سلامة الطريق أمام مرتاديه.

وأوضح الناطق الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني: “إن حادث انقلاب شاحنة تحمل أعلافاً وقع عند الساعة 12:20 ظهر اليوم الأحد، بعقبة الملك فهد بالباحة بعد نفق 18، حسب البلاغ الوارد للعمليات”.

وتابع أنه تم على الفور، توجيه فرقة إسعافية، وبمباشرة القائد الميداني ومدير الشؤون الإسعافية من الهلال الأحمر للحادث.

وأضاف الزهراني، أنه عند وصول أول فرقة اتضح وجود إصابة محتجزة بداخل الشاحنة، فتم تخليص الاحتجاز من قبل فرق الدفاع المدني، بعد ذلك تم تسليم الإصابة للفرقة الإسعافية للهلال الأحمر، وتم التعامل مع الإصابة إسعافياً بالموقع، ووُصِفت بالخطيرة، وكانت إصابته كسوراً في الأطراف السفلية والعلوية، ونُقِلت عن طريق إسعاف الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد.