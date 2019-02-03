شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة الفساد» تكشف حقيقة التشهير بقوائم وأشخاص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تشهيرها بقوائم وأشخاص. وقالت “نزاهة” رداً على استفسار مغرد عن تلك القوائم المتداولة بقولها: “لا صحة لذلك، وجميع ما يصدر من ⁧نزاهة⁩ ينشر عبر قنواتها الرسمية”.

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