انت الان تتابع مجلة أمريكية تكشف مصادر تمويل «حزب الله اللبناني» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف تقرير في مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية عن المصادر التمويلية الأساسية لـ«حزب الله» اللبناني والتي من خلالها يقوم الحزب بانتهاج سياسة خاصة به تمتد جغرافيا أبعد من الحدود اللبنانية، فمنذ تأسيس الحزب خلال الثمانينات تلقى تمويله الأساسي من الجمهورية الإيرانية في البدء، لكن مع تطور المؤسسات الحزبية المختلفة بات الحزب قادر على تغطية جزء وفير من تمويله، بالإضافة إلى ظهور مصادر تمويل جديدة كان هدفها المرونة في الأوقات الصعبة، بالإضافة إلى تخفيف ارتباطه المالي بطهران في السنوات الأخيرة نظرا للعقوبات الدولية ضدها، بحسب سبوتنيك.

وبحسب التقرير، استطاع الحزب تأسيس اقتصاد داخلي له في لبنان من خلال أنشطة مالية واقتصادية، بالإضافة إلى توسعه وامتداده إلى الخارج وصولا إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتضمنت أعماله في الخارج على غسيل الأموال وتجارة البناء والاتفاقات والتعاقدات وغيره. ووفقا لتقرير المجلة عن المصادر الرئيسية للحزب اليوم