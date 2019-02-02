"النفط العراقية" تنفي حصول عمليات تهريب من حقول نينوى

نينوى (العراق) / سرهاد شاكر / الخليج 365

نفت "شركة نفط الشمال" التابعة لوزارة النفط العراقية، السبت، ما تردد من مزاعم بشأن تهريب النفط من حقول محافظة نينوى، مؤكدة أن الشركة تدير هذه الحقول وفق معايير إدارية وفنية وبمتابعة حثيثة.

كان نواب في البرلمان العراقي، بينهم النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، اتهموا فصيلا مسلحا تابعا لقوات "الحشد الشعبي"(الموالية للحكومة) بالقيام بعمليات تهريب لنفط ناحية القيارة بالمحافظة بطرق غير شرعية إلى الأسواق المحلية وإلى إيران وسوريا، وبتواطؤ من قبل مسؤولين محليين.

وتعقيبا على ذلك، قالت "شركة نفط الشمال"، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إنها تدير "حقول نفط نينوى وجميع المحطات التابعة لها وفق معايير إدارية وفنية وبمتابعة حثيثة من الجهات الرقابية والتدقيقية، ويتم تأمين الحماية لها من قبل شرطة الطاقة والجيش العراقي".

وأوضح البيان أن "شركة نفط الشمال تنفي ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام وتصريحات وادعاءات من قبل بعض أعضاء مجلس النواب حول تهريب النفط من حقول محافظة نينوى".

وشددت الشركة في بيانها على "ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الترويج لتلك المعلومات التي تحمل في طياتها طابعا تسقيطيا وصراعا سياسيا يراد منه إرباك الرأي العام لغايات لا تصب في الصالح العام للبلاد".

وبينت الشركة أن إنتاج حقول نفط محافظة نينوى يبلغ 33 ألفا و500 برميل نفط يوميا؛ منه 30 ألف برميل نفط يوميا ينتج من حقل القيارة النفطي جنوبي المحافظة. ومن نفط حقل القيارة، يتم ضخ 5 آلاف برميل منه يوميا إلى مصفى القيارة للتكرير، والكمية المتبقية يتم تصديرها عبر موانئ البصرة.

وأوضحت الشركة أن "حقلي عين زالة وبطمة يبلغ معدلات الإنتاج فيهما 3 آلاف و500 برميل نفط يوميا ويتم تجهيزها لمصفى الكسك".

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" بعد السعودية، وينتج في المجمل نحو 4.5 ملايين برميل يوميا، وهو أقل من طاقته الكاملة البالغة نحو 5 ملايين برميل يومياP وذلك التزاما باتفاق بين "أوبك" ومنتجين آخرين مستقلين لخفض المعروض دعما للأسعار.

كانت الحكومة العراقية أعلنت، مؤخرا، خططا لزيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى 6.5 ملايين برميل يوميا بحلول 2022.