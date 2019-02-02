مصر.. إحالة أوراق شرطي قتل مسيحيًا ونجله للمفتي تمهيدا لإعدامه

القاهرة / الخليج 365

قضت محكمة مصرية، السبت، بإحالة أوارق شرطي متهم بقتل مسيحي ونجله أمام كنيسة بمحافظة المنيا (وسط) في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامه.

وقال إيهاب رمزي، عضو هيئة الدفاع عن المجني عليهما، في تصريحات صحفية، إن "محكمة جنايات المنيا، قضت بإحالة أوراق أمين شرطة (رتبة أقل من ضابط) يدعى ربيع مصطفى، إلى المفتي، وتحديد جلسة 1 أبريل/ نيسان المقبل للنطق بالحكم".

ووفق القانون المصري، يعد رأي المفتي استشاريا وليس إلزاميا للمحكمة.

والحكم الصادر اليوم أولي يجوز الطعن عليها أمام محكمة أعلى درجة خلال 60 يوما من النطق بالحكم.

وتعود الواقعة إلى 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حين أعلنت مطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط، في بيان، أن "عماد كمال صادق (49 عامًا) وابنه ديفيد عماد (21 عامًا) كانا يقومان برفع أنقاض منزل مقابل لكنيسة نهضة القداسة بالمنيا في إطار عملهما في المقاولات".

وأضافت أنه "على خلفية خلاف (لم تحدد طبيعته) بينهما وبين حارس الكنيسة، قام الأخير بإطلاق النار عليهما، فُقتل الاثنان".

ولاحقًا ألقت قوات الأمن القبض على الشرطي، قبل أن يحيله النائب العام نبيل صادق في 18 من الشهر ذاته، إلى محاكمة عاجلة، بتهمة "القتل أمام دور عبادة ومخالفة القوانين واللوائح المنظمة للعمل".

ويقدر عدد المسيحيين في مصر بنحو 15 مليون نسمة وفقًا لتقديرات كنسية، من إجمالي عدد السكان البالغ أكثر من 104 ملايين نسمة.