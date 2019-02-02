هيئات كويتية تنشيء مدرسة ومركز تأهيل للاجئين السوريين بتركيا

شانلي أورفة/ خليل فيدان/ الخليج 365
وقّعت ولاية شانلي أورفة التركية بروتوكولا مع إغاثيين من الكويت، لإنشاء مدرسة إعدادية، ومركز تأهيل مهني للسيدات، لخدمة اللاجئين السوريين في الولاية.
وحضر مراسم توقيع البروتوكول، السبت، والي شانلي أورفة، عبد الله إرين، وممثلين عن جمعية النجاة الخيرية، ومؤسسة سعيد، وفاعلي خير من الكويت.
وستضم المدرسة 16 فصلا دراسيا، فيما سيقدم مركز التأهيل المهني دورات للسيدات في مجال النسيج، بمنطقة "أيوبية" بالولاية.
وقال إرين في كلمة خلال مراسم التوقيع إن الكويت تقدم مثالا للعالم الإسلامي وللإنسانية، بالمساعدات والخدمات الخيرية التي تقدمها للسوريين.
وأعرب والي شانلي أورفة عن سعادته باستقبال العاملين في مجال الإغاثة.
وأشار أن تركيا تقدم كافة أنواع الدعم للسوريين، وتستقبل بأفضل شكل ممكن ضحايا الحرب.
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