مشاجرة جماعية تنهي حياة شاب في #عرعر

صحيفة الخليج الالكترونية

باشر مركز شرطة عرعر الشرقي بلاغًا عن مشاجرة، نتج منها تعرُّض أحد المشاركين فيها للدهس؛ ما أدى إلى وفاته بعد نقله إلى المستشفى. وقد تمكن رجال الأمن من القبض على المتورطين في الجريمة، وهم خمسة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر.

من جانبه، صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية، العميد عويد مهدي العنزي، بأنه عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة اليوم السبت باشر مركز شرطة عرعر الشرقي بلاغًا عن مشاجرة انتهت بدهس أحد المشاركين فيها؛ ما نتج من ذلك وفاته بعد نقله إلى المستشفى، وتم ضبط المركبة المستخدمة في جريمة الدهس، وجرى إيقاف الجناة، ومباشرة الإجراءات النظامية.

وأكدت شرطة منطقة الحدود الشمالية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.