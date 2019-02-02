شكرا لقرائتكم خبر عن نفذوا 17 جريمة.. شرطة الرياض تطيح بـ «عصابة سرقة المنازل والمحلات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على تشكيل عصابي، من ستة أشخاص امتهنوا سرقة المنازل والمحلات التجارية والمركبات بالمنطقة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن القبض على أفراد شكيل عصابي مكون من ستة أشخاص، مواطنين اثنين ومتهم من الجنسية الباكستانية وثلاثة متهمين من الجنسية البنجالية، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وأضاف أنه ثبت تورطهم بارتكاب 17 جريمة سرقة لمنازل ومحلات التجارية ومركبات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بما نسب إليهم، وقد جرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.