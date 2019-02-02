شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط السعودية» تزف بشرى سارة لحملة الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب القبول والتسجيل للعام 2019م للوظائف الرجالية النسائية الشاغرة، للعمل بمسمى (مضيف طيران، ومضيفة طيران) من حملة الثانوية العامة فما فوق، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

المسمى الوظيفي:

– مضيف طيران (Cabin Crew).

– مضيفة طيران (Cabin Crew).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- لا يشترط وجود خبرة سابقة.

3- حاصلاً على شهادة الثانوية العامة فما فوق.

4- أن يبلغ الحد الأدنى لطول الذراع مع رفعه 212 سم حتى أطراف أصابع اليد.

5- تناسب الطول والوزن.

6- إجادة اللغة الإنجليزية.

7- اللياقة الطبية الجيدة.

8- أن يكون عمر المتقدم ما بين 20 إلى 30 سنة (هجرياً).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ يوم الجمعة بتاريخ 2019/02/01م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (اختيار الوظيفة المناسبة سواء (للرجال Male) أو (للنساء Female):

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