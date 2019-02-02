السبت الـ12 لـ«السترات الصفراء».. حشد الغضب يصطدم بالسلاح الفتّاك

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حملت مظاهرات اليوم دلالة خاصة، حيث تأتي بعد يومٍ واحد من قرار صدر عن مجلس الدولة الفرنسي (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، رفض من خلاله مطالب بحظر استخدام الغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة في الاحتجاجات.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ مجلس الدولة رفض طلبًا مقدمًا من "الكونفدرالية العامة للعمل" (نقابة عمالية)، والرابطة الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل حظر استخدام الغاز المسيل للدموع في الاحتجاجات.
ولجأت الشرطة إلى هذا السلاح من أجل فض الاحتجاجات، وتسبّب ذلك في إصابات خطيرة بين صفوف المتظاهرين، ما أحدث جدلًا كبيرًا في الداخل الفرنسي، أقامت على إثره نقابة الاتحاد العام للعمل ورابطة حقوق الإنسان دعوى قضائية من أجل وقف استخدامه.
وتُصنّف الإدارة الفرنسية هذا السلاح ضمن خانة الأسلحة "شبه الفتاكة"، التي تهدف إلى التصدي لتهديد شخص من دون إلحاق الضرر بجسده، إلا أن المعارضين لاستخدامه يشددون على أنه قد يتسبب بآثار خطيرة قد تصل لحد الموت.
ميدانيًّا، خرج المتظاهرون اليوم تحت شعار "مسيرة كبرى من أجل الجرحى"، من أجل وضع حد للقوة المفرطة التي تستخدمها الحكومة لإخماد الاحتجاجات، لا سيما بعد إصابة جيروم رودريجز، وهو أحد قادة الاحتجاجات، بجروح خطيرة، يوم السبت الماضي.
وأوضحت الشبكة الأوروبية أنّه لا يمكن التكهن بحجم تجمعات اليوم السبت، بعد مشاركة 80 ألف محتج السبت الماضي، و84 ألفا السبت الذي سبقه، حسب أرقام وزارة الداخلية، لكن المتظاهرين يحتجون باستمرار على هذه الأرقام ويتهمون وزارة الداخلية بالتقليل من حجم التعبئة.
وكانت الحكومة الفرنسية قد حذّرت أمس الجمعة من أنّ الشرطة لن تتردد في استخدام بنادق الطلقات المطاطية السريعة حال جنوح المتظاهرين للعنف، بعد أن حصلت على تفويض بذلك من أرفع محكمة إدارية في البلاد.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نحو ألف من أفراد الشرطة أصيبوا إضافة لنحو 1700 محتج منذ بداية المظاهرات.
وصرح وزير الداخلية كريستوف كاستانير: "صحيح أنّ هذه الأسلحة متوسطة القوة يمكنها أن تتسبب في إصابات، لكن في مواجهة مثيري الشغب تحتاج الشرطة للدفاع عن نفسها ضد من يهاجمون أفرادها".
وأظهرت استطلاعات للرأي تعافيًّا في شعبية ماكرون، بعد أن أطلق جلسات تشاور وحلقات نقاش في محاولة لتهدئة الاضطرابات، حيث بيّن استطلاعٌ أجرته مؤسسة (هاريس إنترأكتيف) على نحو ألف شخص أنّ شعبية ماكرون ارتفعت بـ4% منذ ديسمبر الماضي، ما وصل بنسبة التأييد له إلى 35%.
وكما كان الأمر في احتجاجات الأسابيع السابقة حمل المتظاهرون أعلام فرنسا ولافتات تنتقد ماكرون لانفصاله عن الناس أو تدعو لإجراء استفتاءات بناء على مقترحات من المواطنين.
وتصدّر متظاهرون - أصيبوا خلال احتجاجات الأسابيع السابقة - مسيرات اليوم السبت وارتدى بعضهم عصابات على أعينهم رسمت عليها علامات تصويب.
وفي فالانس جنوب فرنسا، قال رئيس البلدية إن إجراءات اتخذت استعدادًا لخروج نحو عشرة آلاف متظاهر، وتخشى السلطات من أنّ نحو 10% من هذا العدد يمكن أن يكونوا من مثيري أعمال العنف.
ويرفض العديد من المتظاهرين أي علاقة مع الهياكل السياسية الحالية في فرنسا، وكذلك مقاطعة النقاش الوطني الكبير الذي أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون.
كانت هذه تفاصيل خبر السبت الـ12 لـ«السترات الصفراء».. حشد الغضب يصطدم بالسلاح الفتّاك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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