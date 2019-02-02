"الأرصاد" تعلن طقس الأحد: معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
كما توقع الخبراء، أن تتكون الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح شمالية شرقية معتدلة.
وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.
وعن درجات الحرارة المتوقعه غدا الأحد فالعظمى بالقاهرة هي 22 والصغرى 11، الإسكندرية 19 والصغرى 11، وشرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 7، والأقصر 26 والصغرى 7 درجات.
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