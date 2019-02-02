شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تحبط تهريب 18 حاوية محملة بمواد كيمياوية خطرة فى البصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حبطت قوة أمنية عراقية اليوم السبت، محاولة تهريب 18 حاوية محملة بمواد كيمياوية خطرة في محطة بوابة محافظة البصرة.

وذكرت الهيئة العامة العراقية للجمارك - في بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) - أنه بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني من ضبط ١٨ حاوية حجم ٢٠ قدم تحمل ٣٦٠ الف لتر مواد كيمياوية خطرة حامض الهايدروكلوريك بنسب تركيز مختلفة معدة للتهريب عن طريق تزوير اوراقها من قبل مافيات التهريب".

وأضافت، أنه" تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وسيلت بالسيل الكمركي واحالتها للقضاء ".

وأكدت الهيأة" تصديها لكافة عمليات التهريب"، داعية منتسبيها في المطارات والمنافذ الحدودية والموانيء الى" تشديد اجراءات الكشف على الحاويات وتفتيش الأمتعة الشخصية".

وحذرت " ضعاف النفوس من الإقدام على عمليات التهريب التي تهدد حياة العراقيين"، مؤكدة" استمرار فرض العقوبات بحق هؤلاء بموجب أحكام قانون الكمارك العراقي".