"الحوثيون": أبلغنا بموافقة الأردن على استضافة مفاوضات الأسرى... ولدينا أسرى سعوديون

القاهرة — سبوتنيك. ووفقاً لقناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، قال رئيس لجنة الأسرى في الجماعة، عبد القادر المرتضى، "أبلغنا بموافقة الأردن على استضافة الجولة الجديدة من التفاوض حول ملف الأسرى".

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وتابع، "اليوم هو موعد تسليم الرد على الملاحظات، وهي المرحلة الأخيرة من خطوات الآلية التنفيذية لاتفاق الأسرى".

وأضاف، "نحن بانتظار استلام رد الطرف الآخر على إفادتنا، وسنسلم اليوم ردنا على ملاحظات الطرف الثاني".

وذكر أن "لجنة الجثث انتقلت اليوم من العاصمة صنعاء باتجاه مسقط على أمل أن تعقد لقاءات مباشرة مع الطرف الآخر".

وكشف المرتضى أن ضمن الأسرى لدى جماعة "أنصار الله"، ضباطاً سعوديين برتب عالية، مؤكداً أنه سيتم الكشف عن كل التفاصيل المتعلقة بالأسرى السعوديين والإماراتيين في الوقت المناسب.

وقال إن "الإمارات لم تتفاعل حتى الآن مع اتفاق الأسرى"، وأن "أنصار الله" تنتظر الجولة القادمة لمعرفة مدى استعدادها للتفاعل.

وأضاف المرتضى أن "خلافات الإمارات ومرتزقتها لا تعنينا، وما يعنينا هو تنفيذ الاتفاق كاملاً"، على حد وصفه.

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت، في وقت سابق اليوم، على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان القضاة، الموافقة على طلب جديد من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لعقد اجتماع في عمان الأسبوع المقبل، بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، في إطار دعم الأردن لجهود إنهاء الأزمة اليمنية ومساعي المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة.