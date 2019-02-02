بعد الفوز التاريخي بكأس آسيا 2019... قطر تصدر طابعا بريديا خاصا بالمنتخب

وأحرز منتخب قطر ثلاثة أهدف في مرمى اليابان الذي لم يستطع أن يزور شباك العنابي سوى بهدف وحيد، ليتوج المنتخب القطري بلقب أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

ويعتبر منتخب قطر الأول عالميا من حيث عدد مرات الفوز المتتالي، حيث حقق 7 انتصارات متتالية في سابقة تاريخية بالنسبة للمنتخبات حول العالم.



ويلي قطر في أطول سلسلة انتصارات متتالية للمنتخبات حاليا: البرازيل "6"، كندا "4"، كوبا "4"، مصر "4"، إنجلترا "3"، السنغال "3"، كوراساو "3".

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، "أصدرت هيئة البريد القطرية طابعا تذكاريا تخليدا لأبطال آسيا 2019، يحمل صورة لاعبي المنتخب الوطني، والجهازين الفني والإداري للمنتخب".

وأضافت "قنا" أيضا، أنه سيتم إصدار بطاقة بريدية، وذلك تخليدا للإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني بفوزه ببطولة كأس آسيا 2019.



وتوج المنتخب القطري بالبطولة بتشكيلة شابة يقودها المدرب الإسباني، فليكس سانشيز، بعد أن حقق سبعة انتصارات على كل من لبنان، كوريا الشمالية، السعودية، العراق، كوريا الجنوبية والإمارات في نصف النهائي بأربعة أهداف، واليابان في النهائي بثلاثة أهداف لهدف، ليقصي خلال البطولة ثلاثة أبطال سابقين لأمم آسيا هم "السعودية، واليابان، والعراق".