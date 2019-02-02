طلاب ماليزيون يقدمون مساعدات لـ40 عائلة سورية في تركيا

كليس (تركيا) / عبد القادر يلدريم / الخليج 365
قدم اتحاد طلبة ماليزيا في تركيا، عبر هيئة الإغاثة التركية (İHH)، مساعدات إنسانية لـ40 عائلة سورية في ولاية كليس.
وأوضح منسق الهيئة في كليس جنوبي تركيا، آيدن كنج أوغلو، للأناضول، أن الهيئة وزعت مساعدات إنسانية قدمها اتحاد طلبة ماليزيا للمساهمة في تخفيف معاناة اللاجئين السوريين خلال فصل الشتاء.
وأضاف كنج أوغلو أن المساعدات تضمنت موادا غذائية وبطانيات وألبسة شتوية.
وأشار إلى أن مساهمة الاتحاد جاءت في إطار حملة المساعدات الشتوية التي أطلقتها الهيئة.
بدورها، قالت رقية أزهري، وهي طالبة ماليزية تدرس في تركيا، إن 10 طلبة جاؤوا لمدينة كليس لتقديم مساعدات شتوية جمعها الاتحاد لصالح اللاجئين السوريين.
وأضافت رقية أن الاتحاد يهدف إلى توفير احتياجات 250 عائلة سورية في كليس، في إطار مساهمته في حملة هيئة الإغاثة التركية.
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