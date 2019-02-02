توقعات #الأرصاد غدا.. #سحب_رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات الباحة، وعسير، وجازان ونجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة .

كما توقعت هيئة الأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس، غدًا الأحد، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، فيما يكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت الهيئة، أن الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 20-45 كم/ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.