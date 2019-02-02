شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات صارمة من «العمل» ضد منشأة توظف أجانب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مساء اليوم السبت، آخر تطورات واقعة تداول مقطع فيديو لعاملة آسيوية تعمل بمحل تموين غذائي. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لعاملة من إحدى الجنسيات الآسيوية، تعمل في البيع لدى محل مخصص للتموين الغذائي، تؤكد الوزارة وقوفها ميدانياً على الموقع، وضبط المخالفات مع إيقاف خدمات المنشأة، لحين ضمان تصحيح المخالفات المرصودة بالكامل”.

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