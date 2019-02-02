شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تنبيه «الأرصاد».. الدفاع المدني يوجه رسالة مهمة لأهالي الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض، بالمواطنين والمقيمين، بتوخي الحيطة والحذر واتباع التعليمات بسبب التقلبات التي تشهدها المنطقة. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيهاً اليوم السبت، بتعرض منطقة الرياض لتقلبات جوية وسحب رعدية ممطرة؛ خاصة على المحافظات الجنوبية، تستمر حتى صباح الغد.

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