تجمعات كبيرة من «الدلافين» بجدة.. و«الحياة الفطرية» تراقب (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:
يراقب مختصون في الثدييات البحرية؛ تجمعات كبيرة من الدلافين، بالقرب من أحد السواحل السياحية في منطقة ذهبان، بمحافظة جدة.
وكانت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، تلقت بلاغاً من قيادة القطاع الغربي لحرس الحدود عن تجمع أعداد كبيرة، وشكلّت غرفة عمليات للتعامل مع البلاغ.
ووجهت مختصين في الثدييات البحرية للموقع؛ لمتابعة البلاغ إلى حين انتهاء الحالة.
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