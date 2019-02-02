شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه حاسم من «النائب العام» بشأن «طالب الرشاش» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر النائب العام، سعود المعجب، مساء اليوم السبت، توجيهاً بتحريك الدعوى الجزائية في قضية الطالب الذي حمل سلاحاً نارياً داخل مدرسة في الأفلاج.

وقال النائب العام في بيانٍ له: إنه “وجّه بتحريك الدعوى الجزائية في قضية الطالب الذي حمل سلاحاً نارياً داخل مدرسة وفق المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية”.

وأضاف البيان: أن التوجيه شمل “مباشرة إجراءات الاستدلال وفق المادة 24 و27 و28 من ذات النظام، والتحقق من صحة المقطع المذكور ونسبته لمن ظهر فيه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه”.

وأكد النائب العام أن توجيهه في الحادثة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي يأتي “‏‫بناءً على ما تقتضيه وتستوجبه المصلحة العامة”.

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