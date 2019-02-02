شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية على «الرياض».. توقعات بأمطار رعدية وغبار والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبهت الهيئة الأرصاد وحماية البيئة، أهالي منطقة الرياض، إلى هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة الرياض.

وأوضحت الأرصاد، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحالة تشمل رماح وشقراء والمجمعة والزلفي والأجزاء المجاورة لها.

وأضافت الهيئة أن الحالة بدأت الساعة الثالثة و50 دقيقة عصر اليوم السبت وتستمر حتى العاشرة من صباح غد الأحد.